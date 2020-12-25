Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год». Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Офиса президента

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021", который Верховная Рада приняла 15 декабря», — говорится в сообщении.

Рекордный дефицит бюджета: как Украина планирует латать бюджетные дыры © пресс-служба НБУ

На здравоохранение в госбюджете предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки — почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.