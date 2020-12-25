Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ выразила озабоченность решением украинского правительства выделить 125 млн грн на препараты от коронавируса, эффективность которых поставлена под сомнение. Об этом говорится в письме регионального руководителя ВОЗ Ганса Клюге министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, на которое ссылается Lb.ua

Ранее Кабмин Украины выделил деньги на закупку препаратов тоцилизумаб (лекарство от ревматоидного артрита) и иммуноглобулин. По данным ВОЗ, эти лекарственные средства не доказали свою эффективность. В частности, они практически не влияют на снижение смертности среди госпитализированных пациентов с коронавирусом. Кефир, грейпфрут и многое другое: названы продукты — убийцы коронавируса © Christian Witte / flickr

«ВОЗ хотела бы привлечь к соблюдению доказательных методов и предлагает пересмотреть нынешнюю практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19 в Украине», — сказано в письме.

Клюге порекомендовал властям Украины перенаправить эту сумму на закупку масок и пульсометров, а также на кислородную терапию и оборудование в отделения интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что тоцилизумаб якобы улучшал состояние тяжело больных коронавирусом пациентов, его включили в утвержденные списки лекарств в США и Китае. Однако клинически доказать эффективность препарата не удалось.