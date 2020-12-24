Прогноз возможной динамики распространения COVID-19 в последние дни декабря, основанный на математическом моделировании, опубликовала на днях пресс-служба Национальной академии наук Украины

Эксперты отметили, что на динамику распространения коронавирусной инфекции могут повлиять праздники.

«Уменьшение количества новых больных замедлилось. Существует вероятность того, что вскоре заболеваемость может стабилизироваться или перейти к росту, что может быть обусловлено повышением контактов в предновогодний период», — сообщили ученые.

Согласно прогнозу, в конце декабря число заболевших коронавирусной инфекцией украинцев будет составлять в среднем 9,8 тыс. случаев.

Ученые нашли неожиданного помощника в борьбе с коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich

В итоге на 28 декабря число подхвативших COVID-19 может колебаться в пределах 8 103—11 751 случая, а летальных случаев за сутки — от 163 до 221 случая (192 в среднем).

На 4 января число заболевших за сутки может составить 5 375—12 774 случая. При этом возможных летальных исходов, по расчетам на 4 января, — 144–214 (179 в среднем).

Согласно рассмотренным экспертами сценариям, регионы с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных — Запорожская, Киевская, Одесская области и Киев.

Всего с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились более миллиона человек (1 001 132), 17 395 человек умерли от COVID-19.