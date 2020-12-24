Эксперты отметили, что на динамику распространения коронавирусной инфекции могут повлиять праздники.
«Уменьшение количества новых больных замедлилось. Существует вероятность того, что вскоре заболеваемость может стабилизироваться или перейти к росту, что может быть обусловлено повышением контактов в предновогодний период», — сообщили ученые.
Согласно прогнозу, в конце декабря число заболевших коронавирусной инфекцией украинцев будет составлять в среднем 9,8 тыс. случаев.
При этом в начале января, по данным расчетов, число случаев коронавируса снизится до 8,8 тыс.
В итоге на 28 декабря число подхвативших COVID-19 может колебаться в пределах 8 103—11 751 случая, а летальных случаев за сутки — от 163 до 221 случая (192 в среднем).
На 4 января число заболевших за сутки может составить 5 375—12 774 случая. При этом возможных летальных исходов, по расчетам на 4 января, — 144–214 (179 в среднем).
Согласно рассмотренным экспертами сценариям, регионы с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных — Запорожская, Киевская, Одесская области и Киев.
Всего с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились более миллиона человек (1 001 132), 17 395 человек умерли от COVID-19.