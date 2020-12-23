«Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий. Этому примеру последуют и несколько других правительственных учреждений», — заявил Крач по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Также Крач напомнил, что недавно украинская власть отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания «умного города», отдав предпочтение американской Cisco.
Ранее в США Huawei и ZTE признали угрозой национальной безопасности, поскольку китайские компании обязаны сотрудничать с разведывательными службами своей страны.