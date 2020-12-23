МИД Украины уберет из своего здания оборудование китайской компании Huawei. Об этом 23 декабря сообщает Укринформ со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США Кита Крача

«Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий. Этому примеру последуют и несколько других правительственных учреждений», — заявил Крач по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Китай не простил. Украине придется расстаться с миллиардами долларов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее в США Huawei и ZTE признали угрозой национальной безопасности, поскольку китайские компании обязаны сотрудничать с разведывательными службами своей страны.