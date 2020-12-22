PMI считает несправедливым решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовать компанию по делу оптового дистрибьютора «Тедис».
«Решение Комитета является явным нарушением прав инвестора. Мы считаем, что этот спор между инвестором и государством будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, а также на репутацию страны в целом», — заявил генеральный директор «Филипп Моррис Украина» Костас Салварас.
Отмечается, что иск подан 21 декабря в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) в связи с нарушенными, по мнению заявителей, двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций с США и Швейцарией.
Американская табачная компания Philip Morris International, которая является одной из крупнейших производителей сигарет в мире, вышла на украинский рынок в 1994 году. Компания располагает современной фабрикой в Харькове, где производится ряд международных брендов, как для украинского, так и для зарубежных рынков.