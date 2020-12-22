Компания Philip Morris International (PMI) подала иск в международный инвестиционный арбитраж против Украины из-за штрафа Антимонопольного комитета страны. Об этом 22 декабря сообщается в пресс-релизе PMI, передает «Интерфакс-Украина»

PMI считает несправедливым решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовать компанию по делу оптового дистрибьютора «Тедис».

«Решение Комитета является явным нарушением прав инвестора. Мы считаем, что этот спор между инвестором и государством будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, а также на репутацию страны в целом», — заявил генеральный директор «Филипп Моррис Украина» Костас Салварас.

Антимонопольный комитет не увидел нарушений в формуле «Роттердам+» © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Американская табачная компания Philip Morris International, которая является одной из крупнейших производителей сигарет в мире, вышла на украинский рынок в 1994 году. Компания располагает современной фабрикой в Харькове, где производится ряд международных брендов, как для украинского, так и для зарубежных рынков.