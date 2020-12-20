Украинский астролог Влад Росс в интервью УНИАН заявил 18 декабря, что руководит государством не официально избранный президент, а его старый товарищ

«Страной правит не сам Зеленский, а его друг детства Сергей Шефир, он, так сказать, серый кардинал Украины», — заявил Росс.

Украинский астролог назвал год окончания войны в Донбассе © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

Назначение Шефира на должность многие политики страны не поняли, так как Сергей поддерживает позицию по закону о языке своего брата Бориса Шефира, совладельца «Квартала 95».

Борис заявил, что стране нужен «нормальный» закон о языке, который станет «первым шагом к отмене войны», а запреты «это искусственная и гадкая штука», которая не приведет ни к чему, кроме нарастания напряженности в обществе.

Подобное заявление тогдашний спикер Верховной Рады Андрей Парубий оценил как неадекватное, сказав, что под Шефиром «будет гореть земля».