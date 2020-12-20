Астролог рассказал, как продюсер «Сватов» управляет Украиной

«Страной правит не сам Зеленский, а его друг детства Сергей Шефир, он, так сказать, серый кардинал Украины», — заявил Росс.
Сергей Шефир — украинский сценарист, продюсер фильмов Сваты» и «Слуга народа», директор и основатель «Студии Квартал 95», а с мая 2019 года еще и помощник президента Украины Владимира Зеленского.
Назначение Шефира на должность многие политики страны не поняли, так как Сергей поддерживает позицию по закону о языке своего брата Бориса Шефира, совладельца «Квартала 95».
Борис заявил, что стране нужен «нормальный» закон о языке, который станет «первым шагом к отмене войны», а запреты «это искусственная и гадкая штука», которая не приведет ни к чему, кроме нарастания напряженности в обществе.
Подобное заявление тогдашний спикер Верховной Рады Андрей Парубий оценил как неадекватное, сказав, что под Шефиром «будет гореть земля».