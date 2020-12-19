«В этом году накануне 19 декабря мы зажгли особую волшебную елку возле офиса Президента. Почему она такая сказочная? Потому что украшена игрушками, эскизы для которых нарисовали дети с особыми образовательными потребностями… Здесь есть рисунок Назара из Одессы, Софии из Киева, Матвея из Запорожья, Златы из Кривого Рога и других замечательных детей со всей Украины», — написала она.
Зеленская сообщила, что примерно месяц назад вместе с представителями Офиса обратилась к организациям, которые работают именно с такими детьми, с предложением присоединиться к созданию елочных украшений и прислать рисунки детей, которые можно перенести на шарики.
Всего откликнулись почти 50 организаций, которые прислали около 600 рисунков, сто из которых нанесли на игрушки и украсили ими елку.
Кроме того, по 50 эскизам были изготовлены игрушки из дерева, которыми президент и первая леди украсили елку в кабинете Владимира Зеленского.