Супруга президента Украины Владимира Зеленского рассказала, что накануне Дня святого Николая у Офиса президента украсили ёлку, эскизы игрушек для которой нарисовали дети с особыми образовательными потребностями. Запись она опубликовала в Facebook 18 декабря

«В этом году накануне 19 декабря мы зажгли особую волшебную елку возле офиса Президента. Почему она такая сказочная? Потому что украшена игрушками, эскизы для которых нарисовали дети с особыми образовательными потребностями… Здесь есть рисунок Назара из Одессы, Софии из Киева, Матвея из Запорожья, Златы из Кривого Рога и других замечательных детей со всей Украины», — написала она.

На Украине озвучили цены на новогодние елки © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Всего откликнулись почти 50 организаций, которые прислали около 600 рисунков, сто из которых нанесли на игрушки и украсили ими елку.

Кроме того, по 50 эскизам были изготовлены игрушки из дерева, которыми президент и первая леди украсили елку в кабинете Владимира Зеленского.