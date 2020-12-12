По его словам, есть очень условные фигуры, вроде бывшего главы МВД Игоря Шуневича, которого считали пророссийским симпатизантом, но это большое преувеличение.
«Думаю, эти политики появятся, их нужно самим формировать, выращивать, причем целую когорту, чтобы они могли занять политическое поле и потеснить на нем прозападных, выращенных при Лукашенко, политиков и активистов», — считает собеседник издания.
Это сложная задача, но выполнимая, потому что в массе своей жители Белоруссии настроены на интеграцию с Россией, но негативно по отношению к действующему президенту. Тем не менее их симпатии падают, потому что Россия очень осторожно поддерживает Лукашенко.
«Если говорить о прозападных политиках, то это Владимир Владимирович Макей (глава МИД Белоруссии), Бабарико, Цепкало, Головченко. Они будут либо продолжать политику Лукашенко в плане многовекторности, либо будут еще более прозападными. Договориться с такими политиками России будет невозможно», — сказал Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.