Президент Белоруссии Александр Лукашенко удалил из политического поля своих потенциальных соперников, поэтму среди публичных политиков нет крупных фигур, которые могли бы его заменить. Об этом в интервью изанию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Упреждающий нокдаун. Спортивная общественность и Олимпийский комитет выступили против Лукашенко © REUTERS, Denis Balibouse Игоря Шуневича, которого считали пророссийским симпатизантом, но это большое преувеличение.

«Думаю, эти политики появятся, их нужно самим формировать, выращивать, причем целую когорту, чтобы они могли занять политическое поле и потеснить на нем прозападных, выращенных при Лукашенко, политиков и активистов», — считает собеседник издания.

Это сложная задача, но выполнимая, потому что в массе своей жители Белоруссии настроены на интеграцию с Россией, но негативно по отношению к действующему президенту. Тем не менее их симпатии падают, потому что Россия очень осторожно поддерживает Лукашенко.

«Если говорить о прозападных политиках, то это Владимир Владимирович Макей (глава МИД Белоруссии), Бабарико, Цепкало, Головченко. Они будут либо продолжать политику Лукашенко в плане многовекторности, либо будут еще более прозападными. Договориться с такими политиками России будет невозможно», — сказал Богдан Безпалько.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.