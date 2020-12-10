Белоруссия не представляет большого интереса для Запада, в целом это всего лишь инструмент по борьбе с Россией, считает политолог Богдан Безпалько

Об этом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько рассказал в интервью изданию Украина.ру.

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата запада Белоруссии.

- Богдан, слова Лукашенко эксперты уже подняли на смех, но недавно МИД РФ выразил обеспокоенность активностью НАТО у границ России. Может быть, стоит прислушаться к словам белорусского лидера?

— Заявление Лукашенко — это фантазии, направленные на то, чтобы превратить ОДКБ в инструмент спасения политического режима, который он выстроил в республике.

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Заблокировал бы возможность вести внешнеэкономическую деятельность и закупать произведенные в Белоруссии нефтепродукты и калийные удобрения. Это единственные источники масштабных валютных поступлений в казну республики за исключением трансферов из российского бюджета.

Если бы все эти меры были задействованы, то режим Лукашенко пал бы сам по себе.

- Получается, что Запад лишь имитирует борьбу с Лукашенко. Зачем это нужно западным странам?

— На самом деле Запад устраивает и Лукашенко, и те, кто могут прийти ему на смену. Но Запад не собирается рисковать или существенно вкладываться в смену режима в Белоруссии. Напомню, что несколько лет назад Уэс Митчел (американский дипломат. — Ред.) предлагал включить Белоруссию в структуры по борьбе с российской экспансией. Ряд высокопоставленных американских деятелей также высоко оценивали антироссийскую деятельность Лукашенко. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Поэтому зачем ввязываться в такую рискованную авантюру, как военное вторжение? Лукашенко в любом случае придется уйти. Если он уйдет рано, его сменит марионеточный прозападный политик вроде Тихановской, если уйдет поздно, то он успеет высосать массу ресурсов из России, которая является главным противником. Белоруссия не представляет большого интереса для Запада, в целом это инструмент по борьбе с Россией. А Лукашенко умеет устраивать проблемы России, может быть, лучше, чем лидеры современной Украины.

Белорусская оппозиция в лицах. Почему в окружении Тихановской нет пророссийских политиков? © AP, Mindaugas Kulbis

Россия, безусловно, не хочет резкого обрушения отношений с Белоруссией, как это было с Украиной. Это будет очень вредно с геополитической и военной точек зрения. Но постепенный уход Белоруссии на Запад с сохранением всех преференций от России тоже не выгоден. Все эти средства можно было бы направить на поддержку социально незащищенных, армии, ВПК, развитие новых отраслей промышленности, создание новых рабочих мест. Все это требует масштабных инвестиций, а по подсчетам журнала «Форбс», в один из прошедших годов поддержка Белоруссии равнялась суммарной поддержке всех дотационных регионов России.

- Может быть, пресловутая политика многовекторности — это единственный выбор для страны, которая находится на рубеже запада и евразийского пространства и пересечении транспортных потоков? Может быть России с этим выбором стоит смириться?

— Безусловно, это выбор каждого самостоятельного государства, но тогда не нужно претендовать на помощь со стороны России. Пусть вам помогает Европейский союз, США, Норвегия, Китай, в конце концов. Пусть они продают вам нефть и газ по льготным ценам, кредитуют под льготный процент, предоставляют свои рынки сбыта.

Союзничество исключает любую многовекторность. Тем более что режим Лукашенко все равно рухнет, и процессы, которые мы обсуждаем с вами, придется расхлебывать.

- А кто может заменить Лукашенко на этом посту? Каким должен быть этот человек?

— Это вопрос, на который очень сложно ответить по нескольким причинам. Первая причина — Лукашенко тщательно удалил из политического поля всех соперников. Из публичных политиков кого-либо назвать невозможно, крупных фигур нет. Есть очень условные фигуры, вроде бывшего главы МВД Шуневича, которого считали пророссийским симпатизантом, но это большое преувеличение.

Как начинался, как проходил и кем подпитывался белорусский протест © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Это сложная задача, но выполнимая, потому что в массе своей жители Белоруссии настроены на интеграцию с Россией, но негативно по отношению к действующему президенту. Но их симпатии падают, потому что Россия очень осторожно поддерживает Александра Григорьевича.

Если говорить о прозападных политиках, то это Владимир Владимирович Макей (глава МИД Белоруссии), Бабарико, Цепкало, Головченко. Они будут либо продолжать политику Лукашенко в плане многовекторности, либо будут еще более прозападными. Договориться с такими политиками России будет невозможно.