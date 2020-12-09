Введение карантина выходного дня на Украине в ноябре не окажет существенного влияния на итоги года, поскольку потери составили менее 0,1% валового внутреннего продукта в расчете за год. Об этом 9 декабря говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования на сайте Минэкономики

Отмечается, что основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы. Это позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы.

«Учитывая, что доля МСП ВЭД, деятельность которых подпадала под действие запрета и жестких ограничений в общем объеме добавленной стоимости по затратам производства является незначительной,… а приспособленность отдельных ВЭД к новым условиям ведения бизнеса (онлайн-продажи, работа на доставку, zoom-конференции и переговоры и др.), падение ВВП по итогам года ожидается в пределах прогнозируемых тенденций», — говорится в документе.

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Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Однако с начала недели в стране зафиксировали спад. Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Минздрава страны Максим Степанов заявил, что положительная статистика зафиксирована благодаря его результатам.

Кабинет министров Украины подготовил проект постановления, согласно которому локдаун в стране из-за пандемии коронавируса введут в следующем году — с 8 по 25 января.