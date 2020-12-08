После 1991 года в мире не создали ни одного действительно крупного изобретения. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру политолог и философ Дмитрий Выдрин

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