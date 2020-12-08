С развалом СССР планка мировых проблем упала на порядок, на смену гигантам пришли карлики, подчеркнул Выдрин.
«Мир впал в наркотизм потребительства, нарциссизм самодостаточности, успокоился, заплыл ленивым жирком», — отметил философ.
Он добавил, что в новом веке космос фактически забросили вместе с «сиротливой Луной».
По словам Выдрина, почти все компьютерные, цифровые и телекоммуникационные разработки последних десятилетий — это лишь развитие идей академика Виктора Глушкова (советский и украинский математик, кибернетик, под руководством которого в 1966 году была разработана первая в СССР персональная ЭВМ «МИР-1» для инженерных расчётов. — Ред.).
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