В южных областях Украины планируется установить ракетные комплексы «Нептун». Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран в интервью изданию «Правительственный курьер», опубликованном 6 декабря

Ранее закупка этих комплексов не была предусмотрена в гособоронзаказе. Однако, по словам Тарана, Минобороны осуществило перераспределение средств и в ближайшее время будет сформирован официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Атака на Херсон. Зачем командующий ВМС Украины заговорил о войне с Россией © пресс-служба ВМС Украины

«Нептун хорошо продемонстрировал боевые возможности на государственных испытаниях. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», — рассказал Таран.

Министр пообещал, что следующим в эксплуатацию введут корабельный вариант комплекса «Нептун» и ракетные катера ВМС Украины должны быть соответствующим образом адаптированы.

«Нептун» — разработка КБ «Луч», эта ракета — доработка советских ракет Х-35 80-х годов прошлого века.