Ранее закупка этих комплексов не была предусмотрена в гособоронзаказе. Однако, по словам Тарана, Минобороны осуществило перераспределение средств и в ближайшее время будет сформирован официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки.
«Нептун хорошо продемонстрировал боевые возможности на государственных испытаниях. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», — рассказал Таран.
Министр пообещал, что следующим в эксплуатацию введут корабельный вариант комплекса «Нептун» и ракетные катера ВМС Украины должны быть соответствующим образом адаптированы.
«Нептун» — разработка КБ «Луч», эта ракета — доработка советских ракет Х-35 80-х годов прошлого века.