Клавдиевская фабрика елочных украшений, делавшая шары с символикой Армии России, предсказала COVID-19 за два года до его появления, сообщил Telegram-канал Украина.ру 5 декабря

На Украине раскрыли «зраду» ёлочных игрушек © CC0, Pixabay

«На фабрику нагрянули урки, прикидывающиеся ветеранами войны в Донбассе. Руководство фирмы стало топтать елочные украшения и доказывать свою лояльность», — говорится в сообщении.

Однако, как выяснили журналисты, фабрика оказалась весьма передовая. Уже в 2017 году там предложили клиентам дутую стеклянную модель вируса COVID-19, отмечает Telegram-канал Украина.ру.

«Теперь считаем. В 2017 году шарико-ёжик, а в 2019 году — сами знаете что. В 2020 году шары с эмблемой Армии России, стало быть, ждать осталось два года. Так? Подождем. Не все же болезни предсказывать, вот и до оздоровительных действий дошло», — пишут авторы канала.