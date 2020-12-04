Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей своего родного Кривого Рога Днепропетровской области ответственно отнестись ко второму туру выборов мэра. Об этом 4 декабря говорится в видеообращении главы государства на странице Офиса президента в Facebook

Кривой Рог: Зеленский вступил в войну за наследство Вилкула © luganews.com

Первый тур местных выборов на Украине состоялся 25 октября. Криворожская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) вечером 17 ноября решила провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря. Также в ТИК поступило заявление действующего градоначальника Юрия Вилкула о его отказе участвовать во втором туре. Таким образом, в бюллетене будут две фамилии — Дмитрий Шевчик от «Слуги народа» и Константин Павлов от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Второй тур выборов мэра Кривого Рога пройдет в предстоящее воскресенье, 6 декабря. Ранее Вилкул призвал своих сторонников поддержать кандидатуру Павлова.