«Меня всегда волнует будущее родного Кривого Рога, в каком бы уголке страны я ни был и в каком бы статусе не находился… 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу нашего города. Не ленитесь, придите на участки и отнеситесь к этому выбору ответственно!» — подчеркнул он.
Первый тур местных выборов на Украине состоялся 25 октября. Криворожская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) вечером 17 ноября решила провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря. Также в ТИК поступило заявление действующего градоначальника Юрия Вилкула о его отказе участвовать во втором туре. Таким образом, в бюллетене будут две фамилии — Дмитрий Шевчик от «Слуги народа» и Константин Павлов от «Оппозиционной платформы — За жизнь».
Второй тур выборов мэра Кривого Рога пройдет в предстоящее воскресенье, 6 декабря. Ранее Вилкул призвал своих сторонников поддержать кандидатуру Павлова.