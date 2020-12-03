САП возбудила дело из-за возможного хищения госсредств из фонда борьбы с коронавирусом и перенаправления их на проект «Большое строительство», в рамках которого в стране ремонтируются дороги. Об этом 3 декабря заявил депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в своем Facebook

Украинский инфекционист предложил противоположное карантину средство от COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кузьмин также опубликовал фотокопию депутатского обращения в правоохранительные органы, поданного им и главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. В депутатском обращении говорится, что речь может идти о хищении почти полумиллиарда долларов.

«Установлено, что по фактам, изложенным в вашем заявлении, 25.11.2020 внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований… по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. — Ред.)», — говорится в опубликованном Кузьминым ответе и. о. главы САП Максима Грищука.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее правительство Украины разработало изменения в госбюджет текущего года, которые предусматривали урезание финансирования ряда сфер, а также создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако парламент не поддержал предложенные Кабмином изменения и отправил законопроект на доработку. В доработанном варианте закона Кабмин предложил внести изменения в госбюджет этого года, которые предусматривают создание фонда борьбы с COVID-19 на сумму около $2,3 миллиарда вместо планируемых ранее $3,4 миллиарда. Именно за этот вариант проголосовали депутаты Верховной Рады. Минфин Украины 13 октября сообщил, что Украина потратила 45% фонда борьбы с коронавирусом COVID-19.