По его словам, все негативные тенденции, которые есть в украинской жизни, в значительной степени берут начало именно с Кравчука.
«Он отличался двуличностью, хитростью и в результате обманул самого себя и свою страну. Но если говорить о лице современной Украины, то это, безусловно, лицо господина Кравчука», — сказал собеседник издания.
По словам собеседника издания, главная проблема современной Украины — это отсутствие элит, заточенных на экономический рост и социально-экономическое развитие.
Полностью интервью можно прочитать здесь.