Алексей Зубец: кто он
Алексей Зубец: кто он
© скриншот с видео ОТР
По его словам, все негативные тенденции, которые есть в украинской жизни, в значительной степени берут начало именно с Кравчука.

«Он отличался двуличностью, хитростью и в результате обманул самого себя и свою страну. Но если говорить о лице современной Украины, то это, безусловно, лицо господина Кравчука», — сказал собеседник издания.

По словам собеседника издания, главная проблема современной Украины — это отсутствие элит, заточенных на экономический рост и социально-экономическое развитие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 