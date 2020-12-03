Основы современной украинской государственности заложил первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

«Он отличался двуличностью, хитростью и в результате обманул самого себя и свою страну. Но если говорить о лице современной Украины, то это, безусловно, лицо господина Кравчука», — сказал собеседник издания.

По словам собеседника издания, главная проблема современной Украины — это отсутствие элит, заточенных на экономический рост и социально-экономическое развитие.

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