Ткаченко отметил, что в ближайшие выходные ритейл, учреждения культуры и бизнес-сферы креативных индустрий снова смогут работать, соблюдая ограничения «оранжевой зоны» карантина.
«Уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, ознакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии либо посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе либо ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и еще много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться», — написал министр.
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, Ткаченко утверждает, что посещение общественных мест будет безопасным.
«Не сомневайтесь, учреждения культуры соблюдают карантинные ограничения, поэтому их посещение вполне безопасно! Давайте не терять время и приобретенным билетом, абонементом либо кофе поддержим сферу», — подчеркнул он.
В связи с распространением коронавируса на Украине с 14 по 30 ноября действовал карантин выходного дня. С 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране действовал запрет на работу ресторанов, кафе, спортзалов и непродовольственных магазинов.