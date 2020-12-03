Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко посоветовал украинцам сходить в театры, кинотеатры и рестораны накануне масштабного локдауна. Об этом 2 декабря он написал на своей странице в Facebook

Ткаченко отметил, что в ближайшие выходные ритейл, учреждения культуры и бизнес-сферы креативных индустрий снова смогут работать, соблюдая ограничения «оранжевой зоны» карантина.

«Уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, ознакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии либо посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе либо ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и еще много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться», — написал министр.

Повторный локдаун добьет Украину окончательно — философ © из личного архива Олега Сифер-Седова

«Не сомневайтесь, учреждения культуры соблюдают карантинные ограничения, поэтому их посещение вполне безопасно! Давайте не терять время и приобретенным билетом, абонементом либо кофе поддержим сферу», — подчеркнул он.

В связи с распространением коронавируса на Украине с 14 по 30 ноября действовал карантин выходного дня. С 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране действовал запрет на работу ресторанов, кафе, спортзалов и непродовольственных магазинов.