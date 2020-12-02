«Мы провели встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Продолжим укреплять наши отношения, в том числе в области военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу "крымской платформы», — цитирует агентство Чавушоглу.
Кулеба ранее заявил, что международный саммит «крымской платформы», на котором планируется обсудить вопрос восстановления контроля Киева над полуостровом, пройдет в мае 2021 года в украинской столице.
К платформе предложили присоединиться Франции, Турции, Великобритании, США и Германии.
Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов отметил, что главная цель «крымской платформы» — обострение обстановки вокруг полуострова и препятствование налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира.