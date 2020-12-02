Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по «крымской платформе», сообщает РИА Новости 2 декабря

«Мы провели встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Продолжим укреплять наши отношения, в том числе в области военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу "крымской платформы», — цитирует агентство Чавушоглу.

Театр одного актера: какими обещаниями Зеленский кормит крымских татар © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

К платформе предложили присоединиться Франции, Турции, Великобритании, США и Германии.

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов отметил, что главная цель «крымской платформы» — обострение обстановки вокруг полуострова и препятствование налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира.