Если Украина продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас, ей грозит распад. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Павел Рудяков

Рудяков сказал, что особенно гордиться современной Украине нечем. По уровню жизни среди стран Европы она на последнем месте, после Молдавии. При этом украинская нация расколота, и неизвестно, к чему это приведет.

Можно отметить отдельные достижения некоторых украинцев, но на государственном уровне страна проигрывает, добавил политолог.

«Если страна дальше продвинется в том направлении, в котором она двигается последние 15-18 лет и особенно активно — последние пять-шесть лет, она распадется. Получается, что мы через 40 или даже через 35 лет будем вынуждены говорить о причинах закрытия этого национального проекта», — констатировал он.

При этом несмотря на то, что согласно Конституции Украина — социальное государство, в ней сегодня разрушена система здравоохранения, образования и социальной защиты, подчеркнул Рудяков.

Полностью прочитать интервью можно здесь.