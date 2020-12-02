Рудяков сказал, что особенно гордиться современной Украине нечем. По уровню жизни среди стран Европы она на последнем месте, после Молдавии. При этом украинская нация расколота, и неизвестно, к чему это приведет.
Можно отметить отдельные достижения некоторых украинцев, но на государственном уровне страна проигрывает, добавил политолог.
«Если страна дальше продвинется в том направлении, в котором она двигается последние 15-18 лет и особенно активно — последние пять-шесть лет, она распадется. Получается, что мы через 40 или даже через 35 лет будем вынуждены говорить о причинах закрытия этого национального проекта», — констатировал он.
При этом несмотря на то, что согласно Конституции Украина — социальное государство, в ней сегодня разрушена система здравоохранения, образования и социальной защиты, подчеркнул Рудяков.
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