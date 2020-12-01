В сети Instagram 1 декабря на одной из фан-страниц певицы Аллы Пугачевой появился ее «зимний» снимок, который еще не видели поклонники, запись дополнило поздравление с наступлением зимы

«Собаки лают»: Макаревич грубо ответил тем, кто критикует его за поддержку Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«С первым днем зимы, дорогие мои! Если зима будет такая же красивая как Аллочка на этой фотографии, это будет лучшая зима!» — написано в публикации.

«Давайте пожелаем, чтобы наступающий 2021 год был не таким, как ковидный 2020 год. Всем быть здоровыми и не болеть», — пожелала одна из подписчиц.