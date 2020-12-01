На фотографии Пугачева позирует в коротком черном платье, образ она дополнила грубыми ботинками в любимом байкерском стиле и нежным белым полушубком, накинутым на плечи. Под ногами звезды — искусственный снег, при этом артистка прикрывается так, как будто замерзла. Авторы группы приурочили публикацию снимка к началу зимы.
«С первым днем зимы, дорогие мои! Если зима будет такая же красивая как Аллочка на этой фотографии, это будет лучшая зима!» — написано в публикации.
«Давайте пожелаем, чтобы наступающий 2021 год был не таким, как ковидный 2020 год. Всем быть здоровыми и не болеть», — пожелала одна из подписчиц.