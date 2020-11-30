Уже на грани: Брежнева ответила на хейт из-за «голого» фото
Уже на грани: Брежнева ответила на хейт из-за «голого» фото
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
Сейчас Барских отдыхает в Египте, где и сфотографировался в номере в одном халате, небрежно накинутым на плечи. Следующим постом певца стала видеонарезка из ранее неопубликованных кадров с его участием.

«И как теперь сосредоточиться на работе?», «Одно неосторожное движение и халатик слетит», «Откровенно, где-то вызывающе, но чего-то все-таки не хватает…», — прокомментировали откровенность артиста подписчики.

Макс Барских —  украинский певец, композитор и автор песен. Настоящее имя — Николай Бортник.