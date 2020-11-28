Президент Украины Владимир Зеленский пообещал профинансировать завершение проекта Музея голодомора и назвал его очень важным для Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента 28 ноября

В четвертую субботу ноября на Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Президент Владимир Зеленский с супругой посетил 28 ноября памятную церемонию.

«Проект Национального музея голодомора-геноцида очень важный для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен», — заявил Зеленский.

«Геноцид украинского народа». В Одессе «голодомор» проиллюстрировали фотографиями голода в Поволжье © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Официальный Киев считает голодомор геноцидом украинского народа. В действительности голод тогда охватил целый ряд регионов СССР: помимо украинцев, от него пострадали жители Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, значительной части Центрально-Черноземной области, Казахстана, Западной Сибири и Южного Урала. По разным оценкам, в результате недоедания погибли от 7 до 8 миллионов человек.