Ярославский напомнил, что около трех месяцев тому назад китайские инвесторы «Мотор Сич» направили Министерству юстиции Украины уведомление о начале инвестиционного спора на 3,5 млрд долларов с государством. Согласно мировой практике, такой срок отводится для доарбитражного урегулирования ситуации, которое в данном случае так и не состоялось. Он предупредил, что до начала рассмотрения инвестиционного спора остались считанные дни.
«Эксперты самых уважаемых юридических компаний мира убеждены, что у украинской власти нет никаких законных оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождение промышленности. С высокой степенью вероятности, так же посчитает и международный арбитражный суд», — отметил Ярославский.
Он подчеркнул, что с каждой минутой ситуация с ПАО «Мотор Сич» усугубляется.
«Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме. Тем более, что очень значительный ущерб налицо уже сейчас. ПАО "Мотор Сич" — одно из крупнейших предприятий одного из самых больших украинских городов — сегодня фактически простаивает без рынков сбыта, без инвестиций в модернизацию производства, теряя уникальных специалистов и отправляя рабочих в вынужденные отпуска», — отметил бизнесмен.
Однако у высшего руководства страны, по его мнению, еще есть возможность прекратить эскалацию конфликтной ситуации и положить конец нарушению прав китайских инвесторов.
«Я верю, что этот шанс будет использован, а двойные стандарты и политически мотивированное преследование законного бизнеса останутся в прошлом. И прошу Вашего участия в судьбе ПАО "Мотор Сич", пока еще не поздно», — призвал Ярославский.
Александр Ярославский входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes Ukraine-2020. В начале августа текущего года принадлежащая ему группа DCH заявила о начале сотрудничества с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. В сообщении на официально сайте группы сказано, что «стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО «Мотор Cич».