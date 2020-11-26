Китайские инвесторы «Мотор Сич» настроены идти в международный арбитраж и добиться от Украины возмещения ущерба в размере 3,5 млрд долларов. Об этом 26 ноября заявил владелец группы DCH Александр Ярославский в официальном обращении к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову

На Украине никого не волнует вопрос выживания «Мотор Сич». Китайский инвестор бьет тревогу © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

«Эксперты самых уважаемых юридических компаний мира убеждены, что у украинской власти нет никаких законных оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождение промышленности. С высокой степенью вероятности, так же посчитает и международный арбитражный суд», — отметил Ярославский.

Он подчеркнул, что с каждой минутой ситуация с ПАО «Мотор Сич» усугубляется.

«Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме. Тем более, что очень значительный ущерб налицо уже сейчас. ПАО "Мотор Сич" — одно из крупнейших предприятий одного из самых больших украинских городов — сегодня фактически простаивает без рынков сбыта, без инвестиций в модернизацию производства, теряя уникальных специалистов и отправляя рабочих в вынужденные отпуска», — отметил бизнесмен.

Однако у высшего руководства страны, по его мнению, еще есть возможность прекратить эскалацию конфликтной ситуации и положить конец нарушению прав китайских инвесторов.

«Я верю, что этот шанс будет использован, а двойные стандарты и политически мотивированное преследование законного бизнеса останутся в прошлом. И прошу Вашего участия в судьбе ПАО "Мотор Сич", пока еще не поздно», — призвал Ярославский.

Александр Ярославский входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes Ukraine-2020. В начале августа текущего года принадлежащая ему группа DCH заявила о начале сотрудничества с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. В сообщении на официально сайте группы сказано, что «стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО «Мотор Cич».