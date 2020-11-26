Россия будет требовать реального наказания виновных в надругательстве над могилами советских воинов в городе Обяляе (Литва). Об этом в своем Telegram-канале 26 ноября заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков

Как сообщила литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты», неизвестные облили краской могильные плиты и нарисовали на них свастику.

Примаков намерен потребовать объяснений от литовских властей и нанять неправительственную организацию, которая бы ухаживала за могилами. Глава Россотрудничества Примаков рассказал, как будет вестись работа на Украине и в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Лично я, сам по себе, объявляю награду в 50 тысяч рублей за информацию о тех людях, которые это сделали. Учтите — мне нужны будут не просто сведения, а сведения, которые можно проверить, и доказательства, чтобы не радовать жуликов и провокаторов», — сказал глава Россотрудничества.

К этой частной инициативе Примаков предложил присоединиться всем желающим, чтобы она стала общественной.

В сентябре вандалы облили красной краской монумент красноармейцам, погибшим при освобождении литовского города Жежмаряй. Следственный комитет РФ после этого инцидента начал процессуальную проверку.