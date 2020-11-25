Ответ Пескова на вопрос о реваншистких планах киевского режима в отношении народных республик Донбасса был категоричным.
«Нет», — ответил представитель президента России.
После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России 10 ноября договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.