Успешная операция ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе не дает оснований полагать, что такой же сценарий могут разыграть в Донбассе украинские политики. Такой точки зрения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 25 ноября

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