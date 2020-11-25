По его словам, некоторые из медработников, которые уволились, перешли на работу в другие медучреждения.
«Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, но это около 34 тысяч. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год», — сказал Степанов.
Ранее Кабинет министров увеличил доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с COVID-19. При этом Степанов заявил, что начисление 300% надбавки не происходит «поминутно, посекундно или почасово».
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.