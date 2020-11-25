С начала пандемии коронавируса на Украине уволились около 34 тысяч медицинских работников. Об этом 25 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире «Пятого канала»

По его словам, некоторые из медработников, которые уволились, перешли на работу в другие медучреждения.

«Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, но это около 34 тысяч. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год», — сказал Степанов.

Коронавирус: украинские медики сделали неприятное открытие © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.