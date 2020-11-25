Экономику Украины в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа. Об этом 24 ноября заявил экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина-24»

Саакашвили в первую очередь революционер — Сихарулидзе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, уже со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий.

Однако, как отметил Саакашвили, ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если властям удастся подписать очередное соглашение с Международным валютным фондом. Это даст Украине «чуть-чуть денег», считает политик

«Такого не было на Украине с 1990-х годов. Поэтому, когда такая ситуация, или надо срочно что-то делать, или просто страна пролетает в трубу. <…> Просто с закрытыми глазами идем в пропасть. И это происходит в условиях, когда правительство практически не функционирует, как будто оно существует в параллельном мире», — сказал он.

В июле немецкая газета Handelsblatt сообщила об угрозе банкротства Украины на фоне обязательств Киева в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме $17 млрд, срок погашения которых уже истекает, писало издание.