Компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед», которая входит в группу компаний Coca-Cola, заявила, что никогда не поставляла свои напитки в Израиль. Об этом заявил директор по коммуникациям компании Андрей Бублык в комментарии агентству «Украинские новости» 24 ноября

Украина.ру на Youtube Карназыцкий: никто не позволит протестующим захватывать улицы и перекрывать Минск