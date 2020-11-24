Ранее стало известно, что представители крупнейшей розничной сети Израиля «Рами Леви» заявили, что прекратят импортировать из Украины кока-колу в 1,5-литровых бутылках — покупатели жалуются, что напиток по вкусу отличается от местного, а украинский язык на упаковке стал индикатором плохого качества.
«Мы никогда не поставляли нашу продукцию в эту страну (Израиль)», — сказал Бублык.
Он также заявил, что вся украинская продукция полностью соответствует как мировым стандартам, так и требованиям украинского законодательства.