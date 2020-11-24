Экс-лидер группы «Грибы», фронтмен проекта Youra, украинский музыкант Юрий Бардаш заявил, что ему «пох...й» на то, кто «оккупировал» Донбасс, лишь бы там не стреляли. Так он высказался на днях в интервью на канале Island TV

«Слушай, что там происходит? Там же оккупировано. Это что значит? Оккупирован типа чужаками? Или оккупирован этими, русскими? Ну оккупирован кем? Слушай, мне пох…й. Мне главное — чтобы… Что там сейчас? Не стреляют вроде? А, стреляют. Вроде ж [президент Украины Владимир] Зеленский говорит: "Все!" Что я могу сказать? Я не могу ничего сказать», — сказал Бардаш.

Эксперт объяснил, как Донбасс может повторить судьбу Южной Осетии при Байдене © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

По словам певца, людей по обе стороны военных действий заставляет воевать пропаганда, музыкант назвал это «кач», а также заметил, что в конфликте участвуют «прозападные интересы», в частности, американский финансист Джордж Сорос, а «всеукраинский истеблишмент — это ну как бы ставленники прозападные, американские».

Юрий Бардаш родился в городе Алчевск Луганской области. Был продюсером групп Quest Pistols и «Нервы». Он стал широко известен после выхода трека «Тает лед» группы «Грибы». В 2017 году «Грибы» прекратили свое существование.

По данным ООН, в конфликте на Донбассе уже погибло более 3,3 тысячи мирных граждан, ранено 9 тысяч человек, нуждаются в помощи 3,5 миллиона человек.