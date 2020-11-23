Ведущий канала «Россия-1» Борис Корчевников рассказал об объединении Украины и России в рамках проведения совместного фестиваля «Покров» на базе телестудий двух столиц. Информация о мероприятии появилась в Instagram Корчевникова 22 ноября

«Поверить в это сложно. Мы провели в эфире международный кинофестиваль православного кино "Покров". Фестиваль проходит в Киеве. А в этом году мы сделали его в студиях двух столиц — России и Украины», — написал Корчевников.

«Покров» — фестиваль православного кино, был учрежден по благословению Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и Всея Украины в октябре 2003 года. В 2020 году мероприятие впервые прошло в онлайн-режиме.