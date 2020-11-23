«Поверить в это сложно. Мы провели в эфире международный кинофестиваль православного кино "Покров". Фестиваль проходит в Киеве. А в этом году мы сделали его в студиях двух столиц — России и Украины», — написал Корчевников.
«Покров» — фестиваль православного кино, был учрежден по благословению Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и Всея Украины в октябре 2003 года. В 2020 году мероприятие впервые прошло в онлайн-режиме.
В фестивале принимают участие украинские и зарубежные государственные и независимые ленты. До сих пор «Покров» проводился в Киеве, в этом году к фестивалю присоединились и участники из Москвы. Ведущими на российской площадке стали ведущий канала «Россия-1» Борис Корчевников и ведущий телеканала «Спас» Александр Яковлев.