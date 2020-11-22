Совет национальной безопасности 22 ноября подтвердил выход США из Договора по открытому небу.
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении участия США в этом соглашении 21 мая.
«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», — сказал Песков.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в Договоре останутся 34 государства.