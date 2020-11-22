США больше не выполняют обязательства по Договору открытого неба. Об этом 22 ноября заявил Совет безопасности Соединенных Штатов в своем Twitter, передает «Интерфакс»

«Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из Договора по открытому небу. Теперь мы более не является участником соглашения, которое на протяжении лет грубо нарушала Россия», — говорится в сообщении ведомства.

Европу при Байдене ждут непростые времена — Шпаковский © REUTERS, Jonathan Ernst Дональд Трамп объявил о том, что принял решение выходе США из Договора по открытому небу 21 мая этого года.

В российском МИД обвинения в адрес России в том, что она якобы нарушает условия договора, назвали надуманными.

Бессрочный договор по открытому небу подписали 23 государства, члены ОБСЕ, 24 марта 1992 года в Хельсинки. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года.

В настоящее время условия Договора выполняют 34 страны. Воздушные суда этих стран могут совершать полеты над территориями друг друга для контроля над военной деятельностью.