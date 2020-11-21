При президенте Джо Байдене США начнут форсированное насаждение либеральной модели демократии в разных станах мира, сказал политолог Александр Шпаковский в интервью Украина.ру 19 ноября

По его словам, президент Дональд Трамп пытался уделять в первую очередь внимание внутренним проблемам страны, Байден же попытается перенести внимание на международную арену.

«Нас ожидает форсированное насаждение либеральной модели демократии в разных странах мира. При этом слова «либеральный» и «демократия» я предлагаю взять в кавычки. Многое из того, что предлагается, к либерализму и демократии никакого отношения не имеет», — подчеркнул Шпаковский.

Он полагает, что сложный период смогут переживать страны Евросоюза, в частности, Венгрия и Польша, так называемый консервативный альянс ЕС.

Те круги, которые привели к власти Байдена, явно настроены против клерикальных консервативных правительств этих государств, отрицающих и ЛГБТ-установки, и другие постулаты, которые навязываются по всему миру глобалистскими кругами, стоящими за фигурой Байдена, отметил эксперт.

Интервью Александра Шпаковского можно прочитать на нашем сайте.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.

В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.