Эксперт отметил, что сегодня Лукашенко требует отдать ему нефтяные месторождения на территории РФ, намекает на то, что Калининградскую область следовало бы отдать Белоруссии, а завтра может потребовать Смоленск.
«Он же сказал на пресс-конференции, что, мол, Россия отрезала от нас кусочек. Какой кусочек? Смоленскую область? Или уже Московскую? И такие претензии будут бесконечно», — категоричен Суздальцев.
Если Россия и дальше будет потворствовать таким иждивенческим настроениям, то Россия точно потеряет республику по украинскому образцу, добавил политолог.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.