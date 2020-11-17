Россия в вопросе Белоруссии должна твердо определиться с тем, кого она поддерживает: Александра Лукашенко или белорусский народ, считает специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в конституцию страны, в том числе о сроках, на предстоящем Всебелорусском народном собрании.

- Андрей Иванович, услышим ли мы во время этого собрания какие-то внятные и конструктивные предложения?

— Во-первых, это собрание неконституционное. Как можно определить параметры конституционного референдума на собрании, которое никак не связано с конституцией? Это просто собрание сторонников Лукашенко. Во-вторых, нужно понимать, что от диалога отстранена белорусская оппозиция и те 200-300 тысяч протестующих.

С учетом того, что их не принимают в это обсуждение и что Лукашенко не выполняет обязательства, которые он берет на себя периодически, оппозиция в итоге отказалась участвовать в этом мероприятии. Это превращается в игры Лукашенко с Россией, в имитацию конституционного процесса, и, к сожалению, протесты продолжатся до свержения режима.

Лукашенко предложили выход из этого кризиса и почетно уйти в отставку. Вместо этого он затеял вариант с конституционной реформой и решил остаться, но остаться невозможно. Люди против. Но он этого не понимает и считает, что заставит белорусский народ смириться. Трудно представить, что целый народ это примет. Первая жертва «дружинников». Кто и как убил в Минске Романа Бондаренко © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Повторюсь, Всебелорусское народное собрание — неконституционный орган. Это выдумки Лукашенко, не более того. Естественно, народ не примет решение этого собрания, как народ не принял результаты голосования от 9 августа. Три месяца с лишним уже идут протесты.

Я прекрасно представляю, что на этом собрании будет сделано. Там будет подтверждена несменяемость Лукашенко и передача власти по наследству. Какой во всем этом смысл?

- Вы понимаете, зачем вообще Лукашенко понадобилось избавляться от Бабарико, Цепкало и Тихановского. Почему нельзя было расколоть оппозицию?

— Он не собирается никому отдавать власть. Он готов убивать, расстреливать, он угрожает, от натравливает на людей армию. Сейчас ему нужна гражданская война, потому что он считает, что одержит в ней победу.

Вчера МИД Белоруссии потребовал от Польши депортировать создателя телеграм-канала НЕХТА. Понятно, что этот блогер им не нужен. Им важно доказать Москве, что речь идет о внешнем воздействии. Якобы белорусский народ любит Лукашенко, а какие-то там 300 тысяч поляков пришли и пытаются его свергнуть. Это какой-то ужас.

Он это все сочиняет, и понятно, что никуда он уходить не будет. Он готов расстреливать народ, прикрываясь Россией. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

- Понятно, что он не хочет отдавать власть. Но почему в этой борьбе Лукашенко не может повести себя более гибко?

— А как он может вести себя гибко? Любой диалог обязательно вызовет вопрос о его судьбе. Представим себе его диалог с оппозицией. Она скажет: «Александр Григорьевич, ты украл более 50% голосов». Вообще-то это страшное уголовное преступление. И это нельзя исправить. Любой диалог и любая реформа обрекают его на уход от власти. А он не хочет уходить из власти никогда.

Он фактически создал царский режим, у него придворные, у него 17 резиденций, у него авиапарк больше, чем у президента США. Он не хочет уходить. Более того, он считает, что Россия должна оставить его у власти и воевать за него.

Поэтому ему нужна гражданская война, которую он объяснит внешним вмешательством. Он никуда не собирается уходить, и он думает, что может обмануть всех: Россию, Путина, белорусский народ, Запад.

Если он пойдет на малейшие уступки, то силовики прекрасно поймут, что их сдадут. А они уже нагородили дел на смертную казнь. Их там ненавидят люто, за ними целая охота идет. Это не «Беркут», который твердо стоял, обороняя центральный квартал Киева. Они бегают по районам, стреляют в окна, вламываются в квартиры, грабят квартиры, убивают людей. Им ничего хорошего не светит.

Если Лукашенко пойдет на диалог, он гарантированно потеряет поддержку силовиков. На нем много трупов, начиная от начала 2000-х годов, когда пропали целый ряд политиков, и кончая сегодняшним днем.

- Сейчас еще приходится слышать аргументы, что против Лукашенко протестуют только сытые жители Минска и крупных городов, а глубинка и простые люди поддерживают его. Насколько состоятельны такие доводы?

— Конечно, есть немалая часть граждан Белоруссии, которые за Лукашенко. Но реальные результаты выборов, а не сфальсифицированные, показали, что его поддерживают от 23 до 25%. Это много, но мы же их не видим. Если за него, как он говорит, 80%, то это практически все население страны. Мы бы видели их на митингах по субботам и воскресеньям. Было объяснение, что они не выходят на митинги, потому что они работают. По субботам и воскресеньям тоже работают? Ну нет этих людей.

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Там сейчас возникают проблемы у тех, кто за Лукашенко. Там стараются об этом умалчивать, стараются не говорить. Сейчас не только из частных, но из государственных фирм увольняют за то, что ты сторонник Лукашенко. Эти люди всем надоели, потому что они не очень хорошо работают, но зато много кричат, что они за власть. От них избавляются. Там могут написать на их заборе, на дверях. А если человек работал в ЦИК, то за ними вообще охота идет.

Если все поддерживают власть, то откуда такие протесты с гибелью людей, какая проблема была провести повторные выборы? Он их не провел, а вместо этого вывел на улицу спецподразделения, которые начали убивать народ. Ничего себе поддержка.

- И как все-таки предотвратить эту гражданскую войну, которая вот-вот может вспыхнуть?

— В отставку Лукашенко. Ему не простят эти 3 месяца террора. Пока он у власти, он будет натравливать силовиков на народ, подставляя их под будущие расследования. Их везде найдут. Ему остается только взывать к помощи России и кричать, что на него танки польские идут.

Ему нужна власть, и ради этого он пойдет на все. Если Лукашенко останется у власти, он будет натравливать силовиков на народ, а народ в итоге ответит. Это будет страшный ответ.

Вчера, к примеру, по указанию Лукашенко отключили от воды целый район Минска, потому что народ там протестует против него. А что дальше, вы их в следующий раз бомбить будете? Как можно оставить без воды целые семьи, женщин, детей и стариков? Даже в Сирии такого не было.

- И что же в этой ситуации должна сделать Россия, чтобы и внешнего вмешательства не допустить, и Лукашенко не поддержать, и чтобы войну предотвратить?

— Вступить в диалог на правах участника Союзного государства. Белоруссия для нас не чужая страна, мы имеем право участвовать в политической жизни этого государства, искать там партнеров.

Мы заинтересованы в том, чтобы республика осталась с нами, осталась нашим союзником, осталась в рамках ОДКБ и Евразийской интеграции. Для этого надо разговаривать.

Но если мы выбираем не белорусский народ, а Лукашенко, наша политика обречена. А в Белоруссии воспринимают ситуацию именно так, что нам белорусский народ не нужен, а нужен Лукашенко. Там сейчас очень тяжелая ситуация, и антироссийские настроения растут.

Нам надо активно участвовать во внутренней жизни Белоруссии, а не ждать, как было в ситуации с Януковичем. Такая позиция обречена на провал. Так мы не удержим республику.

- А как мы должны участвовать в диалоге, если там подавляют все пророссийские силы, Лукашенко никуда не уходит, а оппозиция с ним не хочет идти на диалог?

— Мы должны принять четкое решение. Если нам нужен белорусский народ и нужна республика, это будет одна ситуация. Если нам не нужна республика и не нужен белорусский народ, то давайте заниматься только Лукашенко и исполнять все его желания.

Сегодня он требует отдать ему нефтяные месторождения, завтра он потребует отдать ему Калининградскую область, потом он уже Смоленск потребует. Он же сказал в пятницу на пресс-конференции, что, мол, Россия отрезала от нас кусочек. Какой кусочек? Смоленскую область? Или уже Московскую? И такие претензии будут бесконечно.

Если мы и дальше будем потворствовать таким иждивенческим настроениям, то там будет плохо, и мы потеряем республику.