Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Одесского горсовета, экс-члена «Партии регионов» Олега Маркова по подозрению в контрабанде изделий из золота, представляющих историческую ценность. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба суда

Контрабанда сигарет «съела» миллиарды бюджета Украины © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Маркову Олегу Олеговичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он подозревается по ч. 1 ст. 226.1 ("Незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере")», — сказали в суде.

Марков был задержан в отделении одного из банков в центре Москвы в ходе проверочной закупки, организованной оперативниками. Сумма незаконной сделки должна была составить €2 млн. Экс-депутат собирался передать «покупателю» амфору с камнями, ожерелье, браслет, а также золотые пластины и медальон. Кроме того, при себе у него было несколько дорогих телефонов, а также часы марки Patek Philippe.

По словам адвоката арестованного Сергея Булаева, сам Марков не признал вину. Он подчеркнул, что экспертиза изъятых у Маркова изделий еще не проводилась, поэтому сказать точно, какого именно исторического периода украшения у него обнаружили, пока не представляется возможным.

Олег Марков был депутатом горсовета Одессы VI созыва от «Партии регионов». Он брат основателя украинской политической партии «Родина» Игоря Маркова. В декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск как «лицо, которое скрывается от суда». Политика заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство с нанесением телесных повреждений»). Речь идет об избиении участников митинга в Одессе 2 сентября 2007 года. Позже Игорь Марков был задержан в Италии и выдан Украине. После этого Олег Марков покинул Украину.