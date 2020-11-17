По итогам местных выборов на Украине «радикальные элементы» потерпели поражение. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру глава ДНР Денис Пушилин

Он отметил, что политсила националиста Билецкого «Нацкорпус» и «Свобода» Дмитрия Яроша набрали ничтожно малое количество голосов. Но, по его словам, провал пропрезидентской партии еще больше бросается в глаза.

«Очевидно, что жители Украины не проголосовали за партию войны, а «Слуга народа» — это партия войны, и два года Зеленского у власти это четко продемонстрировали», — заявил Пушилин.

Не только «партия войны». Сивохо рассказал, кто мешает Зеленскому вернуть мир на Украину © Facebook, Сергей Сивохо

Тем не менее, по мнению Пушилина, по итогам выборов «стоит отметить формирование некого костяка из тех, кто действительно хочет здравых изменений для самой Украины».

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