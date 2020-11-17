Он отметил, что политсила националиста Билецкого «Нацкорпус» и «Свобода» Дмитрия Яроша набрали ничтожно малое количество голосов. Но, по его словам, провал пропрезидентской партии еще больше бросается в глаза.
«Очевидно, что жители Украины не проголосовали за партию войны, а «Слуга народа» — это партия войны, и два года Зеленского у власти это четко продемонстрировали», — заявил Пушилин.
При этом глава ДНР отметил, что агрессивные действия со стороны Киева только усиливаются — речь и о законопроекте об интернировании граждан РФ на территории Украины и о планируемом запрете журналистам украинских СМИ ставить под сомнение факт «российской агрессии».
Тем не менее, по мнению Пушилина, по итогам выборов «стоит отметить формирование некого костяка из тех, кто действительно хочет здравых изменений для самой Украины».
Полностью интервью можно прочитать здесь.