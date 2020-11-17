Прокуратура «АР Крым», входящая в структуру прокуратуры Украины, наложила арест на 44 самолета российских авиалиний из-за полетов в Крым. Об этом во вторник, 17 ноября, в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 44 самолета-нарушителя, летавших в оккупированный Крым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители расследуют уголовные дела по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее.

Крым.Отечество.Навсегда: российское ядерное оружие появится в Крыму? © Скриншот из видео Украина.ру

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов, официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.

Всего Украина наложила арест на 109 самолетов российских авиакомпаний, которые, совершая полеты на полуостров, «нарушают международные правила полетов и законодательство Украины».