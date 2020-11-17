Житель Запорожья Виктор Громов, известный в народе как целитель, умер от COVID-19. Примечательно, что в своем последнем интервью он предупреждал о высокой опасности заболевания для украинцев, пишет znaj.ua 16 ноября

Украинский астролог назвал точную дату окончания пандемии © vladross.com.ua

«Около двух лет. Это много, конечно, но, наверное, именно столько и нужно времени, чтобы мы, наконец, разобрались, что только от нас самих и ни от кого больше зависят наше настоящее и будущее», — сказал он в последнем интервью.

Громов был убежден также, что граждане Украины разочаровались во власти, не верят ничьим обещаниям и коронавирус только обнажил эту проблему. Но целитель был уверен, что в его стране обязательно появится ответственный лидер, который сможет объединить людей, но произойдет это чуть позже.

Громов известен как целитель, к которому часто обращались украинские и российские звезды. В разное время, по данным СМИ, у него лечились Филипп Киркоров, Андрей Данилко, Виталий Кличко и др.