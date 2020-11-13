Жители города Карвачар в Нагорном Карабахе, находящегося на территории, которая должна перейти Азербайджану, сжигают свои дома перед отъездом. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил Sputnik Армения

Западные СМИ: Перемирием в Нагорном Карабахе Россия восстановила статус мировой дипломатической державы © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк вывозят все, что могут: животных, домашнюю утварь, мебель. Некоторые разбирают магазины, жилье и подстанции.

По соглашению, подписанному Россией, Азербайджаном и Арменией, Карвачар должен отойти Азербайджану.

После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.