По данным агентства, люди вывозят все, что могут: животных, домашнюю утварь, мебель. Некоторые разбирают магазины, жилье и подстанции.
По соглашению, подписанному Россией, Азербайджаном и Арменией, Карвачар должен отойти Азербайджану.
После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.