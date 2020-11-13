«Да, он пользуется популярностью. Но здесь есть интересные вещи, потому что в том же опросе мы можем видеть людей, у которых господин Путин пользуется популярностью, и те же самые люди могут сказать, что они за европейскую интеграцию», — сказала Санду.
Она также сообщила, что российские телеканалы в Молдавии остаются наиболее популярными несмотря на то, что Кишинев запретил трансляцию российских СМИ еще в 2017 году.
Согласно данным 2016 года, более 70% молдаван предпочитали смотреть иностранные СМИ, а не отечественные. При этом доля российских на 25% превышала долю румынских.