Президент России Владимир Путин пользуется большой популярностью у жителей Молдавии, однако это не означает, что граждане страны отказываются от европейской интеграции, сказала кандидат в президенты страны Майя Санду в интервью Дмитрию Гордону

«Да, он пользуется популярностью. Но здесь есть интересные вещи, потому что в том же опросе мы можем видеть людей, у которых господин Путин пользуется популярностью, и те же самые люди могут сказать, что они за европейскую интеграцию», — сказала Санду.

У одессита на границе с Молдавией отобрали портреты Путина © пресс-служба ГПСУ

Согласно данным 2016 года, более 70% молдаван предпочитали смотреть иностранные СМИ, а не отечественные. При этом доля российских на 25% превышала долю румынских.