Евгений Эдуардович Копатько родился 27 июля 1963 года в городе Львове.
В 1985 году закончил факультет истории Донецкого института.
В 1991 году получил второе высшее образование, закончив факультет социологии в МГУ имени Ломоносова.
В 1991 году учредил Донецкий информационно-аналитический центр.
В 2006 году основал компанию Research & Branding Group, занимающуюся различными социологическими исследованиями. В сферу деятельности организации входило проведение опросов гражданского населения по вопросам государственной политики в Украине.
Специалист по электоральной социологии и политическому консалтингу.
Соучредитель исследовательского агентства «Евразийский монитор».
В 2015 году покинул Украину, опасаясь преследований националистов.
В 2017 году получил российское гражданство.
Участвует в политических ток-шоу.