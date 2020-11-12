Социолог, директор компании Research & Branding Group

Евгений Эдуардович Копатько родился 27 июля 1963 года в городе Львове.

В 1985 году закончил факультет истории Донецкого института. Кулуарная и непродуманная акция. Евгений Копатько об «опросе Зеленского» © РИА Новости, Нина Зотина

В 1991 году получил второе высшее образование, закончив факультет социологии в МГУ имени Ломоносова.

В 1991 году учредил Донецкий информационно-аналитический центр.

В 2006 году основал компанию Research & Branding Group, занимающуюся различными социологическими исследованиями. В сферу деятельности организации входило проведение опросов гражданского населения по вопросам государственной политики в Украине.

Специалист по электоральной социологии и политическому консалтингу. Копатько: Турция готовится воевать с Россией? © Скриншот с интервью Украина.ру

Соучредитель исследовательского агентства «Евразийский монитор».

В 2015 году покинул Украину, опасаясь преследований националистов.

В 2017 году получил российское гражданство.

Участвует в политических ток-шоу.