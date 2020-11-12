Американцы хотят использовать страны Средней Азии чтобы помешать Пекину реализовать его инициативу «Один пояс — один путь», считает руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Среднеазиатский регион ключевой для этой инициативы, и без атмосферы максимального благоприятствования китайскому бизнесу реализовать ее будет весьма затруднительно: там постоянно будут возникать синофобские конфликты, и надо будет постоянно добиваться лояльности от местных многовекторных правителей. А у Штатов на них такой вагон компромата, что заставить играть их по скрытым антикитайским правилам будет несложно. Это было при предыдущей администрации, и это будет и при Байдене», — отметил эксперт.

Андрей Грозин: У США не хватит ресурсов, чтобы реализовать свои планы в Средней Азии © РИА Новости, Александр Натрускин

«В ситуации раскола общества и раскола элит Байдену будет дело не до консолидации общества и наведения порядка в собственной стране (он эти проблемы все равно решить не сможет), а до внешнеполитической демонстрации того, что Америка еще "огого", а не "эхехе". В этой связи мы будем наблюдать давление на русских и на китайцев. И те же страны Центральной Азии подходят для этого точно так же, как подходит Ближний Восток или Кавказ. На всех этих площадках Штаты попытаются создать проблемы русским и китайцам», — сказал Грозин.

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