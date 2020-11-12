Бело-красно-белый флаг, который используют участники белорусских протестов, является символом предателей, сотрудничавших с нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал Народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин в интервью «Комсомольской правде»

Война символов. Как и почему в Белоруссии бело-красно-белый флаг вступил в конфликт с красно-зеленым © REUTERS, Stringer Александра Лукашенко. За свои взгляды на госпереворот на Украине 2013-2014 годов был включён в чёрный список лиц, являющихся «персоной нон грата» на территории этой страны.

Актер отметил, что был потрясен в тот момент, когда увидел этот флаг на том месте в Минске, где обычно проходят парады в честь 9 Мая.

«Вся эта кричащая толпа как бы праздновала свою победу над теми, кто сражался с фашистами. Во время оккупации Белоруссии этот флаг висел рядом с портретом Гитлера на ратуше в центре Минска. Под этим флагом вешали, убивали партизан, жгли белорусские деревни. Да, в 1918 году он был флагом Белорусской народной республики, которая держалась на штыках кайзера, но она просуществовала недолго», — категоричен Гостюхин.

Что касается российского флага, считает артист, то он не так запятнан в Великую Отечественную войну, добавив, что лично ему ближе советский флаг.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.