Почти всю весну и лето Леонтьев провел в США, у него собственный дом в Майами. Недавно артист прилетал в Москву на студию звукозаписи, после чего отправился в Дубай, где его и увидели поклонники сильно похудевшим.
«Никакой секретной диеты тут нет, Валерий Яковлевич ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим. Он давно отказался от вредных привычек, чувствует себя прекрасно», — рассказал директор артиста Борис Чигирев.
По его словам, сейчас, во время пандемии с концертами не густо, предложений выступить на новогодних корпоративах тоже пока нет.
Обычно гонорары Леонтьева в зимние праздники доходят до 9 миллионов рублей за 40-минутное выступление, и завершать карьеру 71-летний певец пока не намерен.