Певец Валерий Леонтьев, которому уже исполнился 71 год, поразил поклонников своим похудением. Артист скинул 8 килограммов перед деловой поездкой в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил StarHit 11 ноября

Почти всю весну и лето Леонтьев провел в США, у него собственный дом в Майами. Недавно артист прилетал в Москву на студию звукозаписи, после чего отправился в Дубай, где его и увидели поклонники сильно похудевшим.

«Никакой секретной диеты тут нет, Валерий Яковлевич ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим. Он давно отказался от вредных привычек, чувствует себя прекрасно», — рассказал директор артиста Борис Чигирев.

17 сантиметров: Лолита призналась, в чем секрет ее похудения © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Обычно гонорары Леонтьева в зимние праздники доходят до 9 миллионов рублей за 40-минутное выступление, и завершать карьеру 71-летний певец пока не намерен.