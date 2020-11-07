Мэр Одессы Геннадий Труханов предложил установить в городе памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщило агентство УНИАН

Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого © president.gov.ua

«Я уверен, что мы поставим памятник Михаилу Жванецкому на одноименном бульваре Жванецкого. И это будет абсолютно правильно. По-одесски. Дань глубокого уважения самому великому одесситу. Мы объявим конкурс. Фактически я это уже сделал. Я попрошу нашего председателя комиссии по дизайну Михаила Реву объявить это в творческих коллективах и установить определенные строки, а потом мы дальше определим победителя», — сказал Труханов.

О смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Народный артист Украины и России скончался на 87-м году жизни.

7 ноября 2020 года объявлен в Одессе днем траура. В знак памяти о Жванецком на зданиях Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.