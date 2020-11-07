По мнению Байдена, ему удастся получить 300 голосов выборщиков.
«Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. <…> Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков», — сказал кандидат.
Байден подчеркнул, что его уже поддержали 74 миллиона американцев — это больше, чем когда либо в истории США. Своих сторонников он призвал сохранять спокойствие пока идет подсчет голосов.
«Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить подсчеты. Я не позволю, чтобы это произошло», — сказал он.
Он напомнил, что противники могут быть оппонентами, но не врагами друг другу. Байден добавил, что будет работать также в интересах тех, кто голосовал против него.
Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября, в настоящий момент продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден.
Накануне Байден перехватил лидерство в двух ключевых штатах — Пенсильвании (20 голосов выборщиков) и Джорджии (16). По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден — у него 264 голоса выборщиков (для победы осталось получить шесть голосов), у действующего президента Дональда Трампа — 214.