Галичанскую идеологию начали создавать не австро-венгры во время Первой мировой войны, а поляки. И началось это еще в 16 веке. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Уния как раз и предусматривала создание из русских украинцев, а потом — поляков. Ход был простой: вначале вы переходите из православных в греко-католиков, а когда вы становитесь греко-католиками, вы становитесь просто католиками. Как только вы становитесь католиками — вы становитесь поляками. Тогда не было другой идентичности», — пояснил эксперт.

Что касается австро-венгерского генштаба, уточнил Ищенко, то они формировали свои части из жителей Западной Украины, но им было не до того, чтобы искусственно формировать украинскую идентичность (просто Австро-Венгрия получила украинский проект в результате раздела земель Речи Посполитой).

Что касается СССР, то галичане как раз-таки были советскими людьми со знаком качества, о чем свидетельствует пример националистки Ирины Фарион, которая в молодости состояла в КПСС, подчеркнул политолог.

По его словам, галичане в советские времена составляли влиятельную прослойку в культурной и политической элите, а Украину даже называли «заповедником застоя», потому что она была наиболее консервативной республикой, где не было никаких митингов.

Исходя из этого, Советскому Союзу вполне удалось создать из галичан советских людей, заключил собеседник издания.

Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.