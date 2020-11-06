В 1990е годы у Украины были все возможности для того чтобы построить эффективное государство. Но это государство оказалась не нужно ее собственным элитам, которые использовали его в целях личного обогащения. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Проблема украинской государственности как раз в том и заключается, что она как правило никому не нужна. В том числе ни народу, ни руководителям», — указал Ищенко.

Политолог напомнил, что сразу же после обретения независимости и восторгов о том, то Украине удалось вырваться из «тюрьмы народов», ее элиты сразу же попытались вступить в Евросоюз (где условия членства не менее жесткие), любой ценой, получив за это небольшое вознаграждение.

К тому же, по его мнению, сама по себе идея о том, чтобы обрести независимость только потому, что когда-то советская власть начертила те или иные административно-территориальные границы, бессмысленна, поскольку на Украине в основном живут потомки людей, приехавших туда восстанавливать ее после войны.

Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.