Эксперт отметил, что в этом случае Россия будет руководствоваться тем, что Белоруссия состоит в Евразийском экономическом союзе, ОДКБ и Союзном государстве, которое «вроде бы как есть, но которого вроде бы и нет».
«Мы формально вообще одно государство с ними составляем. В таком случае, очевидно, придется вмешаться, но это самый худший вариант», — констатировал Ищенко.
По его словам, Лукашенко пока не может обеспечить нормальный транзит власти, хотя для этого у него была масса возможностей.
Политолог добавил, что Лукашенко свергают по той же причине, по которой на Украине свергли Виктора Януковича, потому что он продолжал многовекторную политику и в итоге оказался ненужным ни прозападной, ни пророссийской части населения.
Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.