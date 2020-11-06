Если президент Белоруссии Александр Лукашенко будет свергнут со своего поста прозападными силами, России обязательно придется вмешаться. Но этот вариант будет для нее самым плохим. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Эксперт отметил, что в этом случае Россия будет руководствоваться тем, что Белоруссия состоит в Евразийском экономическом союзе, ОДКБ и Союзном государстве, которое «вроде бы как есть, но которого вроде бы и нет».

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его словам, Лукашенко пока не может обеспечить нормальный транзит власти, хотя для этого у него была масса возможностей.

Политолог добавил, что Лукашенко свергают по той же причине, по которой на Украине свергли Виктора Януковича, потому что он продолжал многовекторную политику и в итоге оказался ненужным ни прозападной, ни пророссийской части населения.

Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.